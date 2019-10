In Promozione volano Lanciano, San Salvo, Casalbordino e Vasto Marina

Giornata che sorride alle formazioni del Vastese e alla schiacciasassi Lanciano nel girone B di Promozione.

Preziosa vittoria per il San Salvo che al "Bucci" supera 2-1 il River Chieti. Partono bene gli ospiti e al 7' un doppio miracolo di Cialdini, che respinge due conclusioni ravvicinate di Bassi, salva il risultato. Tre minuti dopo il San Salvo si fa vedere in avanti con un colpo di testa di Molino finito ampiamente a lato. Al 15' il San Salvo passa in vantaggio: il solito Bolzan ruba una palla sulla trequarti e serve un assist al bacio per Petre che solo contro Napoli non sbaglia. Al 18' altro miracolo di Cialdini che alza sulla traversa un colpo di testa di Scariti. Al 24' contatto tra Luongo e un giocatore ospite, per il direttore di gara è rigore. Dagli undici metri si presenta Antignani ma Cialdini intuisce e respinge la sfera. Poco dopo spinta in area su Petre ma tra le proteste locali l'arbitro lascia giocare. Al 38' Triglione su un calcio di punizione centra il palo alla destra del portiere ospite. Allo scadere della prima frazione Triglione tocca con la mano un cross ravvicinato in area, l'arbitro, tra lo stupore dei presenti, assegna un secondo penalty agli ospiti. Questa volta Antignani spiazza il portiere biancazzurro e firma il pareggio.

Nella ripresa il San Salvo fa la gara mentre gli ospiti cercano di colpire in contropiede. Al 60' brivido per i locali con un tiro di Barbarossa che lambisce il palo e finisce sul fondo. Un minuto dopo clamorosa occasione per i biancazzurri: cross di Bolzan con Petre che colpisce di testa ma la palla attraversa la linea di porta senza entrare, sul contro cross di Bolzan Petre con un inzuccata centra la traversa. A metà della seconda frazione Petre serve Molino ma viene murato sulla linea. Al 68' sugli sviluppi di un corner battuto da Bolzan, Luongo di testa batte Napoli per il 2 a 1 finale. Al 90' punizione di Triglione il portiere respinge ma Petre si fionda sulla sfera e calcia ma Napoli è di nuovo bravo a deviare in angolo. Dopo 5' di recupero il San Salvo si aggiudica il big match. I biancazzurri salgono così al secondo posto solitario.

Dilaga in trasferta la Bagigalupo Vasto Marina che si sbarazza del Piazzano per 5 a 1 dopo un primo tempo terminato senza reti. I vastesi prendono il largo grazie alle reti di Letto (doppietta), Cesario, Pollutri e Coulibaly (rigore).

Il Casalbordino, invece, vince in casa contro l'ottimo Ortona, fino a oggi seconda forza del torneo, per 3 a 2 in un alternarsi di emozioni. I casalesi vanno in vantaggio con Piccolo, Pompilio pareggia; Koffi segna il secondo gol giallorosso, ma Dragani riporta l'equilibrio. La rete decisiva è di Bangura.

In alto continua a comandare il Lanciano, unica squadra a punteggio pieno, che vince 4 a 1 contro la Casolana: Di Gennaro segna una tripletta alla quale si aggiunge un autogol, Caniglia aveva segnato il momentaneo pari degli ospiti.

Domenica prossima il derby d'alta classifica tra Bacigalupo Vasto Marina e Casalbordino.

LA 6ª GIORNATA

Casalbordino - Ortona 3-2

Fater Angelini - Villa 2-1

Fossacesia - Raiano 2-2

Lanciano - Casolana 4-1

Ovidiana Sulmona - S. Anna 4-0

Passo Cordone - Val Di Sangro 1-2 (ieri)

Piazzano - Bacigalupo Vasto Marina 1-5

S. Salvo - River Chieti 2-1

Scafa Cast - Bucchianico 1-2

LA CLASSIFICA

Lanciano 18

S. Salvo 13

Ortona 12

Casalbordino 11

Bacigalupo Vasto Marina 11

River Chieti 10

Fater Angelini 10

S. Anna 8

Scafa Cast 8

Val Di Sangro 8

Bucchianico 8

Villa 7

Passo Cordone 6

Raiano 6

Piazzano 5

Ovidiana Sulmona 5

Casolana 1

Fossacesia 1

LA PROSSIMA GIORNATA

Bacigalupo Vasto Marina - Casalbordino

Bucchianico - Ovidiana Sulmona

Casolana - Scafa Cast

Ortona - Passo Cordone

Raiano - Piazzano

River Chieti - Fossacesia

S. Anna - Fater Angelini Abruzzo

Val Di Sangro - Lanciano

Villa - S. Salvo