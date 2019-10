Sicurezza, il Ministero rivede gli organici: più poliziotti a Chieti, Vasto e Lanciano

Una revisione degli organici su tutto il territorio nazionale. La sta facendo il Ministero dell'Interno.

Tramite questa operazione, possono arrivare rinforzi in tutta la provincia di Chieti: non solo per la Questura, ma anche per i Commissariati di Lanciano e Vasto.

A margine delle celebrazioni di oggi in onore di San Michele Arcangelo, patrono della polizia, lo ha detto a Zonalocale in questo video il vice questore vicario di Chieti, Egidio Labbro Francia.