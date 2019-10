Nonni e bambini della scuola "S. Lucia" piantano finocchi, cavoli e insalata

“Ehi nonni, pensavate di stare un po’ a riposo adesso che noi siamo a scuola? Abbiamo sempre bisogno di voi!”. Ed è per questo che i bambini e le maestre della scuola dell’Infanzia “Santa Lucia” di Vasto hanno voluto coinvolgerli nel loro progetto “Giardino a colori”.

Nella prima settimana di ottobre i bambini con i loro nonni muniti di zappe e rastrelli hanno piantato finocchi, cavoli, cavolfiori, cavolo cappuccio, insalatine per realizzare l’orto invernale e hanno abbellito l’aria fiori con ciclamini, eriche, gelsomini ed edera.

Il tutto si è svolto in un clima gioioso ed emozionante, è stato per loro un momento entusiasmante per poter condividere con i loro nipotini una parte significativa della loro vita a scuola. È stata anche un'occasione per i bambini di festeggiare i loro cari nonni con poesie e canti.

Lo staff di “Santa Lucia”