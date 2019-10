Maria Giulia Moretta scelta come testimone dell’Azione Cattolica diocesana Chieti-Vasto

"Strada facendo, centocinquant'anni in corso d'opera". Sarà questo lo slogan che accompagnerà la festa regionale per i 150 anni di Azione Cattolica, che si terrà a Pescara sabato 20 ottobre presso il Palasport Giovanni Paolo II.

Saranno coinvolti i bambini dell'ACR, i giovani, i giovanissimi, gli adulti e gli "adultissimi" di Azione Cattolica; tutti insieme, in modo unitario, per vivere un pomeriggio di festa, per guardare con fiducia e speranza al futuro, facendo memoria del proprio passato. Infatti, saranno presentati, uno per ogni diocesi, dei testimoni che, nella loro vita, hanno lasciato un segno indelebile nell'associazione.

È stata una grande gioia, per la comunità della parrocchia di San Nicola Vescovo di San Salvo, aver appreso che l'Azione Cattolica diocesana di Chieti-Vasto ha scelto la nostra cara Maria Giulia Moretta come suo testimone, non solo perché lei é stata per lungo tempo l'anima e la mani della nostra azione cattolica parrocchiale, ma anche perché la sua storia é espressione della chiesa del grembiule che vuole essere a servizio di una città intera.

L'Azione Cattolica a San Salvo ha una storia di oltre 40 anni e ancora oggi guidata dal suo parroco don Beniamino prova a rimanere un laboratorio di fede, di crescita, di impegno che abbraccia tutte le eta' della vita. E Allora invito tutti i soci e gli amici di Azione Cattolica a partecipare a questo grande evento con gioia ed orgoglio.

Info e iscrizioni: 329 9652379

Il Presidente dell'A.C. parrocchia San Nicola Mario Tilli