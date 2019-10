Al centro culturale "Aldo Moro" prende il via la rassegna "Have a nice book"

Parte il 12 ottobre e prosegue fino al 14 dicembre la rassegna Have a nice book organizzata dal centro culturale di San Salvo interamente dedicata alla letteratura. Cinque incontri con gli autori aperti a tutti per respirare da vicino il mondo letterario. Le date sono: 12 ottobre, 9 novembre, 23 novembre, 7 dicembre e 14 dicembre.

Ad aprire la rassegna il 12 ottobre è Cristina Mosca, scrittrice abruzzese molto amata e apprezzata con il suo nuovo romanzo Con la pelle ascolto, edito da Ianieri Edizioni. Il romanzo edito da questa estate, vede l’autrice, Cristina Mosca in tour tra date e festival con grande consenso. A dialogare con l’autrice la prof.ssa Annalisa Fratianni.

Cristina Mosca, nata a Giulianova, vive e lavora a Pescara. Insegna inglese nelle scuole superiori ed è stata giornalista pubblicista dal 2007 al 2017. Dal 1997 ha conseguito numerosi riconoscimenti in concorsi letterari: in merito a due vittorie ha esordito nella narrativa nel 2005, con Chissà se verrà alla mia festa (Schena editore, Premio “Valerio Gentile”) e nella poesia nel 2006 con Pierrot scalzo (Edizioni Tracce, Concorso “Giovani autori”). I suoi lavori narrativi successivi sono stati E donne infreddolite negli scialli (Schena, 2007) e Loro non mi vedono (Ianieri Edizioni, 2014). Con la pelle ascolto (Ianieri, 2018) è il suo nuovo romanzo.

IL PROGRAMMA - A seguire, il 9 novembre Dario Pontuale: un incontro con uno dei rappresentanti della letteratura pura, il suo ultimo romanzo, Certi giorni non tornano è edito da Carta Canta e con la prefazione di Paolo di Paolo. Dario Pontuale nel raccontare il suo romanzo, sarà accompagnato da Roberto Di Pietro, agenzia Edelweiss, agente letterario.

Il 23 novembre, Stefano Taglioli, un autore che al suo esordio, scrive un romanzo noir-ambientale originale e particolare, Il falco della regina (Erudita Edizioni). L’autore in una originale intervista dialogherà con il dr. Donato Di Pietropaolo.

Il 7 dicembre, Jon Mirko, pseudonimo degli autori Giovanni Jonvalli e Mirco Filistrucchi. I due co-autori presenteranno il loro giallo-thriller pieno di suspence e colpi di scena, Savant, edito da Lupi Editore. Ci sarà un'intervista impertinente e doppia agli autori con il dr. Christian Valentino, psicoterapeuta e Patrizia Angelozzi, autrice.

Ultimo per l’anno 2018 il 14 dicembre Peppe Millanta, uno degli autori più seguiti del momento con il suo romanzo Vinpeel degli orizzonti, edito da Neo Edizioni e vincitore di numerosi premi, tra i quali il Premio John Fante 2018.

Incontri con formule diverse tra loro, dalle interviste singolari con i giallisti all’approfondimento delle narrazioni, fino al perché si scrive e al piacere della lettura. Nomi noti che si racconteranno nelle loro visioni e passioni. L’iniziativa si innesta nell’insieme di attività organizzate dal centro culturale "Aldo Moro" per promuovere la lettura.