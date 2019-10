San Salvo, il calendario di ottobre della pulizia straordinaria di strade e marciapiedi

L’assessorato all’Ambiente del Comune di San Salvo, Giancarlo Lippis, comunica il nuovo calendario relativo alla pulizia straordinaria delle strade e dei marciapiedi nei quartieri cittadini: “Le operazioni messe in atto contemplano l’igienizzazione delle strade cittadine con prodotti specifici per eliminare la stratificazione sia del guano degli uccelli e delle deiezioni canine e feline. Invito i proprietari di cani e gatti all’impegno del rispetto delle norme previste in materia, sia dalle leggi nazionali e sia quelle del regolamento di igiene urbana del nostro Comune”.

IL CALENDARIO

08/10 dalle ore 08.00 alle ore 12:00 Consorzio Icea (su tutte le zone ove sono presenti i marciapiedi);

09/10 dalle ore 08.00 alle ore 12:00 Via Trignina (primo tratto dall’incrocio con Corso Umberto I fino alla rotonda di Padre Pio);

11/10 dalle ore 08.00 alle ore 12:00 Piazza Aldo Moro e teatro comunale;

12/10 dalle ore 08.00 alle ore 12:00 Via Fontana Vecchia, Via Orientale, Via Porta Nuova (su ambo i lati delle strade richiamate e sul muraglione);

13/10 dalle ore 08.00 alle ore 12:00 Corso Garibaldi (su ambo i lati) da prima dell'incrocio con via Tevere fino all'incrocio con via Puccini;

15/10 dalle ore 08.00 alle ore 12:00 Piazza de Gasperi e zona mercato (su ambo i lati dove ci sono i marciapiedi);

16/10 dalle ore 08.00 alle ore 12:00 Via San Rocco (ambo i lati)

19/10 dalle ore 08.00 alle ore 12:00 Via Pertini e via Gronchi (su ambo i lati dove ci sono i marciapiedi)

22/10 dalle ore 08.00 alle ore 12:00 Via Trignina (secondo tratto fino al vecchio professionale).