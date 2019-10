Il 14 ottobre a San Salvo la "Wine Run": si corre per la prevenzione oncologica

Domenica 14 ottobre a San Salvo si terrà la prima edizione della Wine Run, gara podistica valevole per il circuito Corrilabruzzo affiancata da una camminata non agonistica. L'evento è organizzato dalla Podistica San Salvo in collaborazione con l'associazione Lory a Colori e i Supermercati Raspa (main sponsor) con il patrocinio del Comune di San Salvo.

"Non è la prima volta che il nostro supermercato esce fuori dalle mura della sua attività. Abbiamo voluto organizzare questa corsa con annessa passeggiata per due motivi: perché come azienda crediamo il viver bene, passi attraverso la nutrizione e l'attività fisica", ha detto Nicola Raspa, padrone di casa.

Il tracciato di 2,5 km toccherà diverse zone sansalvesi: il centro, la zona industriale e i tipici pescheti e vigneti "riunendo così le due anime dell’economia cittadina, quella agricola e quella industriale".

I fondi raccolti durante l'iniziativa saranno devoluti interamente all'associazione Lory a Colori. La presidente Monica Marinari ha spiegato che il ricavato sarà usato "per finanziare il progetto artistico Niente scuse per la salute rivolto alle scuole di Abruzzo e Molise giunto alla sua terza edizione. L’obiettivo è di aiutare le nuove generazioni ad aumentare la propria consapevolezza per proteggersi dalla minaccia dei tumori. Attraverso questo concorso cerchiamo di far comprendere, che ci sono altre strade che portano verso la guarigione: le cure mediche e la ricerca scientifica, ma anche l’ottimismo, la voglia di vivere, l’accettazione e non la rassegnazione, il sostegno dei cari, la forza dell’amore".

I membri dell'associazione parteciperanno alle gare con una maglietta realizzata per l'evento che, oltre al logo associativo, ha anche un fiocco rosa per ricordare che ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno.

"È bello vedere questa collaborazione tra varie realtà – ha aggiunto l'assessore allo Sport Tonino Marcello – per finalità nobili. Stando insieme si possono fare cose belle".

Prima della conclusione della presentazione dell'iniziativa, Giampaolo Colameo (del direttivo della Podistica San Salvo) ha invitato i presenti a rivolgere un applauso nei confronti del presidente dell'associazione sportiva, Michele Colamarino, assente per motivi di salute.

Infine, come illustrato da Pasqualino Onofrillo della medesima associazione, il programma prevede il ritrovo alle 8 davanti al supermercato di via Gargheta, la partenza dei bambini alle 9.30 e quella della gara agonistcia e della passeggiata alle 10.