"Soldi per i nuovi ospedali? La Regione dopo 5 anni promette ancora senza mantenere"

"La Giunta Regionale, orfana del presidente Luciano D’Alfonso, approdato al Senato della Repubblica per evitare la sconfitta elettorale che il centrosinistra si appresta a subire, avrebbe approvato un maxi piano per investimenti di circa 300 milioni di Euro per la realizzazione di alcuni nuovi ospedali e la ristrutturazione di altri. Fumo negli occhi degli abruzzesi che, di fatto, stanno vedendo i loro ospedali perdere, quotidianamente, reparti, personale medico e servizi".

E' l'attacco che Francesco Prospero, consigliere comunale della Lega a Vasto, rivolge al governo regionale di centrosinistra, accusandolo di "approvare agli sgoccioli del proprio mandato provvedimenti spot nel campo sanitario che non verranno mai attuati e che rischiano di imbrigliare le scelte del prossimo governo regionale che uscirà dalle urne il prossimo 10 febbraio 2019. All di là delle false promesse - sostiene l'esponente del Carroccio - i cittadini e gli operatori sanitari sanno benissimo che la sanità pubblica è stata progressivamente demolita da questo esecutivo regionale".

L'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto "fino a qualche anno fa poteva vantare reparti di Eccellenza come la gastroenterologia, la geriatria e l’urologia sono per citarne alcuni, ma con l’avvento delle coccole di Luciano D’Alfonso alcuni reparti sono stati chiusi, altri sono stati declassati o privati delle giuste risorse umane e economiche al punto da spingere medici e chirurgi ad emigrare verso altri presidi. Le liste d’attesa per effettuare visite ed esami diagnostici si sono soltanto allungate, le operazioni non posso essere effettuate per mancanza degli anestesisti e il governo regionale di centrosinistra, per tutta risposta, a 3 mesi dalla scadenza del proprio mandato, promette nuovi ospedali e dà il via libera a nuove assunzioni, per il 2019 e 2020, per personale amministrativo e tecnico dimenticandosi di quello strettamente sanitario. Al peggio non c’è mai fine. Mentre Vasto aspetta ancora la Tac multistrato, annunciata insieme agli 8/10 della Sala Emodinamica alla vigilia delle elezioni comunali del 2016, c’è chi - polemizza Prospero - alla vigilia delle elezioni regionali del 2019, ha ancora il coraggio di prendere in giro i cittadini annunciano nuove iniziative nel campo sanitario per il nostro territorio. I vastesi non hanno bisogno di ulteriori promesse, ma soltanto del rispetto degli impegni assunti".