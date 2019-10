"Il codicista", a Casalbordino la presentazione del libro di Aldo Di Virgilio

Si svolgerà domenica 7 ottobre la presentazione del libro "Il Codicista" di Aldo Di Virgilio, edito da ArgentoDorato, organizzatata dalla Pro Loco di Casalbordino. L'appuntamento è alle 19.00 presso la sede della Pro Loco, Piazza Giovanni Paolo I in località Miracoli a Casalbordino. Ad introdurre la serata sarà il presidente della Pro Loco, Nicola Tiberio, poi l'autore dialogherà con Desirée D'Anniballe. Al termine della presentazione la Pro Loco intratterrà i partecipanti con un rinfresco.

Il libro. Sospeso fra satira, surrealismo e fantastico, Il codicista accompagna il lettore in un’allegorica discesa all’inferno nelle viscere del kafkiano “Palazzaccio”. Willy Deville inizia la sua carriera al Ministero del Benessere, punto di partenza della scalata al potere e insieme della sua perdizione, verso la più abietta condizione morale. Una galleria di personaggi grotteschi e claustrofobiche sale del potere dipinta a violente pennellate in uno stile personalissimo, ricco di echi dei grandi autori del Novecento, che raccoglie a piene mani dal cupo immaginario medievale per raccontare una storia attualissima.

Aldo Di Virgilio, laureato in giurisprudenza, lavora come funzionario amministrativo. Giornalista pubblicista e appassionato di scrittura, ha pubblicato due raccolte di racconti, La strategia del batticoda (Fazi, 2001) e Sette Piccoli Fanti (Carabba, 2006). Il codicista è il suo romanzo d’esordio.