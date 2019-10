Via Verde, lavori a rilento. L’architetto: "Lunedì si comincia a Vasto"

Ecco come si presenta l’ex tracciato ferroviario a Vasto, lungo la costa di Casarza. Sono trascorsi 10 mesi dal taglio del nastro, a metà dicembre 2017, in cinque punti della ferrovia dismessa da Ortona a Vasto, ma qui non è ancora arrivata la Via Verde della Costa dei Trabocchi, la pista ciclopedonale lunga 42 chilometri.

Ad aprile è stato allestito e recintato il cantiere nella ex stazione di Vasto Marina, ma i lavori dentro l’area di risulta del vecchio scalo di piazza Fiume non sono mai iniziati.

Del resto, gli interventi procedono a rilento sul tratto meridionale della strada ferrata smantellata nel 2005 dopo il passaggio dell’ultimo treno.

“Qualche ritardo c’è stato”, conferma l’architetto Valerio Ursini, responsabile del progetto, in questo video.