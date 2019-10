Vasto Basket pronta al via, Oluic: "Roster competitivo. Quest’anno vogliamo vincere"

La lunga attesa è finita. Domenica partirà ufficialmente la stagione della Ge.Vi. Vasto Basket nel campionato di serie C silver. Sarà una stagione preceduta da tante aspettative e da un'idea comune, espressa a più riprese da dirigenti, tecnico e giocatori: "Quest'anno vogliamo vincere". Lo dice anche Goran Oluic, alla sua seconda stagione con la casacca biancorossa: "L'anno scorso abbiamo perso in finale, quest'anno vogliamo vincerla". La strada verso la C gold sarà lunga, bisognerà passare per stagione regolare, fase a orologio e poi i playoff con l'altro girone umbro-marchigiano.

Ma i presupposti per un'annata positiva ci sono tutti. Oluic elogia la forza del roster a disposizione di coach Gesmundo, la positività dei nuovi arrivati e dei giovani che potranno sempre più dare una mano. Lui ci metterà, come l'anno scorso, del suo, con tanta sostanza e tanta qualità. Si parte domenica in trasferta a Campli, poi due sfide interne al PalaBCC con Chieti e Pineto. E già dalle prime battute Oluic si aspetta un palazzetto pieno e caloroso, "perchè è davvero bello giocare davanti al nostro pubblico", come ci ha detto nell'intervista.