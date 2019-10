San Michele, Della Penna pubblica le foto della piazza: "Grazie Vasto"

"Grazie Vasto"e un collage di foto del centro storico pieno di gente durante i festeggiamenti di San Michele Arcangelo, patrono di Vasto.

Così l'assessore comunale al Turismo e ai Grandi eventi, Carlo Della Penna, risponde sul suo profilo Facebook alle polemiche che hanno accompagnato, come accade ogni anno, le festività patronali del 2018.

In un precedente post del 1° ottobre, Della Penna aveva pubblicato le foto del numeroso pubblico che ha assistito al concerto dei The Kolors e scritto: "E' stato un bel San Michele, nonostante tutto". Poi una frase di Bukowski: "In generale accetto senza problemi le chiacchiere di tutti e senza problemi le lascio perdere".