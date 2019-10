Lo studio medico professionale o il centro benessere che desideri con New Etamed diventa realtà

Se devi allestire uno studio medico, fisioterapico, estetico o il tuo centro benessere, se hai bisogno di apparecchi di ultima generazione per la tua attività nel settore sanitario, New Etamed è il meglio che tu possa scegliere.

La New Etamed s.r.l.s. – unipersonale è una start-up nata nel 2013 che opera nel settore fisioterapico, riabilitativo, estetico e wellness.

“L’esperienza maturata nel settore ci ha permesso di selezionare i migliori prodotti presenti sul mercato mondiale, promuovendone la commercializzazione sia in Italia che all’estero”, spiega l’amministratore unico, Sabato Giugliano. “Ci occupiamo, avvalendoci della collaborazione anche di partners stranieri, della progettazione, realizzazione e consegna chiavi in mano, di studi medici, fisioterapici, ambulatori, blocchi operatori, cliniche private, centri estetici e centri benessere, palestre”.

New Etamed, che ha sede di rappresentanza a Vasto, in via Maddalena 91/D, è in grado di trasformare in realtà il centro specialistico che desideri, occupandosi di tutte le fasi della realizzazione, compresi la selezione e l’addestramento del personale, cui fornisce anche i necessari corsi d’aggiornamento professionale.

“La nostra offerta – spiega Sabato Giugliano - spazia a 360 gradi, dalle attrezzature al consumabile, come creme e oli essenziali, creme per massaggi e molto altro. Inoltre, garantiamo assistenza h24 e verifiche elettriche annuali per le apparecchiature elettromedicali. Nella vendita delle attrezzature, operiamo principalmente in Abruzzo, Marche, Umbria, Molise e alta Puglia. Ci occupiamo, inoltre, dell’allestimento di centri benessere, centri talassoterapici, spa e centri estetici su tutto il territorio nazionale. Nel campo della spa e della talassoterapia, collaboriamo con la Somety, azienda francese leader nella realizzazione di piscine (riabilitative e non) e dei percorsi benessere”.

PRODOTTI E MARCHI – New Etamed può vantare un ampio ventaglio di offerte: “Abbiamo un catalogo personalizzato di oltre 9.000 articoli ed apparecchi medicali, che forniamo al cliente per soddisfare ogni esigenza”.

L’elevata qualità e affidabilità di prodotti e attrezzature è assicurata dai migliori marchi nazionali e mondiali:

Gymna, leader mondiale in elettroterapia, onde d’urto, crioterapia, lettini elettrici per trattamento e trazione;

Chinesport, specializzata principalmente nei comparti della riabilitazione, fisioterapia, homecare, hospital line;

Mectronic Medicale, azienda italiana leader in apparecchi per laserterapia (infrarosso, CO₂ - NYAG) e tecarterapia;

Gima, che ci fornisce articoli e apparecchiature per medicina;

Cami, che spazia in diversi ambiti: sistemi per aerosolterapia (compresi gli aerosol termali), diagnostica, benessere, aspiratori chirurgici;

Rimec, specializzata nella realizzazione di apparecchiature per riabilitazione passiva (arti superiori e inferiori);

Intermedica, sviluppa e produce materiali per la fabbricazione di ortesi post-intervento di alta qualità.

Queste sono solo alcune delle grandi aziende di cui New Etamed è partner per garantirti sempre il meglio. Vieni a trovarci, contattaci o visita il nostro sito web. Sapremo consigliarti la migliore soluzione per le tue esigenze.

CONTATTI: New Etamed è a Vasto (Chieti), in via Maddalena 91/D

Tel. +39.0873.610121

Mob. +39.327.2417080

email: info@newetamed.com

Sito Web: www.newetamed.com