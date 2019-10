"Sgomberare l’edificio in costruzione occupato abusivamente in via Rossetti"

Sgomberare gli edifici di via Dante Gabriele Rossetti occupati abusivamente. Lo chiede CasaPound al sindaco di Vasto, Francesco Menna.



“Aseguito di segnalazioni di cittadini preoccupati - racconta Andrea Ciarallo, responsabile locale del movimento di destra - ci siamo recati invia Rossetti per verificare la situazione in cui versavano alcuni stabili abbandonati da anni. Quanto riportato è sconcertante: negli stabili in costruzione si scorgono materassi ammassati nel degrado e nella sporcizia più assoluti, e si assiste un continuo via vai di immigrati e sbandati.

Chiediamo che le istituzioni non rimangano inerti di fronte ad una situazione simile, che giustamente suscita la preoccupazione dei residenti.

Riteniamo assolutamente necessario un intervento del sindaco, in qualità dimassima autorità sanitaria, affinché si proceda in tempi celeriallo sgombero degli stabili occupati, e ad impegnare la ditta proprietaria alla loro messa in sicurezza. Così da impedire il ritorno degli occupanti abusivi poco dopo lo sgombero.

I cittadini di Via Rossetti non meritano di vivere nel degrado e nella paura e l’amministrazione comunale, se degna di questo nome, ha il dovere di impegnarsi”.