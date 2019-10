"Ho chiesto ad Asl e polizia locale di controllare edifici e cantieri abbandonati"

"Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha chiesto alla Asl e alla polizia locale di verificare le condizioni dei cantieri edilizi e fabbricati privati, in stato di abbandono presenti sul territorio". Lo annuncia una nota del municipio.

"E’ una situazione che eredito", precisa Menna. "I cantieri edilizi in stato di abbandono sono il frutto di uno dei tanti problemi generati dalle previsioni urbanistiche del passato e su questa vicenda sin dal mio insediamento ho chiesto agli organi competenti di verificare sempre la situazione dal punto di vista igienico sanitario e della sicurezza. Continua questa attenzione in città e attendo le risultanze dei sopralluoghi della polizia locale al fine di valutare l’eventuale adozione degli atti conseguenti".

Sul cantiere di via Dante Gabriele Rossetti, di cui CasaPound ha diramato oggi agli organi d'informazione le foto di resti di bivacchi notturni, "il Comune di Vasto non è disinteressato alla vicenda, ma al contrario e si è anche attivato con la propria Avvocatura, per recuperare, anche attraverso il pignoramento dei canoni di locazione, le ingenti sanzioni di natura edilizia comminate all’impresa che ha realizzato l’immobile".