L’autobus prende una buca sulla Provinciale disastrata e due ruote vanno fuori uso: studenti a piedi

L'autobus degli studenti prende una buca, una ruota scoppia seguita da una seconda e gli studenti restano a piedi in attesa di un mezzo sostitutivo. Accade sulla Sp 187, la provinciale "Trignina" che collega i centri dell'entroterra vastese con San Salvo.

Il fatto è avvenuto stamattina in territorio di Lentella in località "Canaloni", uno dei tratti più danneggiati della Provinciale, famosa per l'avvallamento ultraventennale. L'autobus della società Cerella trasporta gli studenti di Fresagrandinaria e Lentella che frequentano gli istituti superiori di San Salvo. I ragazzi sono stati raggiunti dal bus sostitutivo che li ha portati a destinazione e sono riusciti a entrare nelle aule in orario. "Abbiamo sentito la buca e poi le ruote scoppiate", raccontano alcuni studenti a zonalocale.it.

In attesa dei lavori della Provincia, quindi, si continua a scherzare col fuoco incrociando le dita che non accada nulla di grave. L'episodio non è il primo. Due anni fa, infatti, nella stessa zona un altro autobus perse un finestrino per il contraccolpo causato da una buca e gli studenti furono costretti al viaggio verso scuola al fresco in pieno inverno [LEGGI].

Una situazione indegna per i cittadini del Medio e Alto Vastese nonostante gli sventolati 9 milioni di euro del masterplan per tamponare le situazioni più critiche al centro della disputa – da quasi un anno – su chi dovrà appaltarli.