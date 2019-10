Gli amici di Jessica consegnano i fondi raccolti per il Comitato vittime di Rigopiano

Nel pomeriggio di domenica, 30 settembre, una rappresentanza del Comitato delle vittime di Rigopiano ha ricevuto a Vasto un assegno dell’importo di € 1760,00, frutto di una raccolta fondi che ha visto impegnati gli amici di Jessica Tinari, la 24enne vastese che ha perso la vita a Rigopiano insieme al fidanzato Marco Tanda.

L’iniziativa è partita dai Giovani Democratici di Vasto, gruppo in cui Jessica, per anni, ha profuso grande impegno, ma è diventata immediatamente una rete di solidarietà tra amici. Il 18 gennaio 2017 sono state spazzate via 29 vite, segnando inconsolabilmente intere famiglie e comunità che non si sono mai rassegnate, ma chiedono a gran voce verità e giustizia e mantengono costantemente vivo il ricordo dei propri cari.

Come AMICI di Jessica, nel nostro piccolo, abbiamo voluto dare una mano al Comitato e, dopo qualche mese di impegno, siamo riusciti a consegnare nelle loro mani un assegno di € 1760,00. Questa esperienza ci ha permesso di ricordare ogni giorno Jessica, di farla conoscere a chi non l’ha conosciuta e di condividere racconti ed emozioni non solo con la sua famiglia, ma con le famiglie degli altri angeli.

Alla consegna dell’assegno erano presenti: Mario Tinari, papà di Jessica Tinari; Antonio Tinari, zio di Jessica Tinari, Mariangela Di Giorgio e Filippo Di Biase, genitori di Ilaria Di Biase, e Antonio Trotta, fidanzato di Ilaria Di Biase.

A loro e a tutto il Comitato rinnoviamo il nostro sostegno, la nostra vicinanza e la solidarietà in questo percorso che, certamente, porterà a verità e giustizia per: Jessica Tinari, Marco Tanda, Ilaria Di Biase, Valentina Cicioni, Tobia Foresta, Bianca Iudicone, Stefano Feniello, Marina Serraiocco, Domenico Di Michelangelo, Piero Di Pietro, Rosa Barbara Nobilio, Sebastiano Di Carlo, Nadia Acconciamessa, Sara Angelozzi, Claudio Baldini, Luciano Caporale, Silvana Angelucci, Marco Vagnarelli, Paola Tomassini, Linda Salsetta, Alessandro Giancaterino, Cecilia Martella, Emanuele Bonifazi, Luana Biferi, Marinella Colangeli, Alessandro Riccetti, Roberto Del Rosso, Gabriele D’Angelo, Dame Faye.

Gli amici di Jessica