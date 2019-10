San Salvo aderisce alla campagna "Nastro Rosa" per la prevenzione del tumore al seno

Questa notte il Comune di San Salvo sarà illuminato di rosa. Un segno visibile in adesione alla campagna Nastro Rosa – iniziativa congiunta dell’Anci (Associazione nazionale comuni d’Italia) e Airc (Associazione italiana ricerca sul cancro) – che nel mese di ottobre viene dedicato in tutto il mondo alla prevenzione del tumore al seno.

“La salute è un bene prezioso che dobbiamo tutelare in particolare ponendo grande attenzione alle prevenzione – dichiara il sindaco Tiziana Magnacca – da qui la necessità di promuovere iniziative che aiutino a far capire come sia importante adottare corretti stili di vita per ridurre i rischi di insorgenza del tumore”.

Sostegno alle iniziative dell’Airc che da oltre 50 anni supporta nel nostro Paese la ricerca scientifica per rendere il cancro una malattia sempre più curabile. Il tumore al seno colpisce ogni anno 50mila donne e i passi in avanti compiuti dalla ricerca hanno permesso di portare fino all’87 per cento la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi.

“Il Comune di San Salvo – commenta l’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza – è sempre stato sensibile a sostenere queste campagne divulgative anche attraverso iniziative proprie di informazione rivolte alle donne”.