Rapina di Cupello, Marcovecchio: "Chi ha visto o sentito qualcosa collabori"

Un invito a collaborare con le forze dell'ordine fornendo eventuali indizi utili. È l'invito del primo cittadino di Cupello, Manuele Marcovecchio, dopo la violenta rapinta nella tarda mattinata di oggi in corso Mazzini nell'oreficeria "Boschetti Gioielli" [LEGGI].

Il sindaco cupellese dalla propria pagina Facebook ha lanciato l'appello esprimendo vicinanza al commerciante "una persona per bene, mite e operosa, mio amico da una vita, è stato vittima di una rapina tanto brutale quanto vigliacca. Appena dopo l'accaduto l'ho abbracciato affettuosamente, e nel farlo ho fatto una promessa a me stesso: fare tutto ciò che é nelle mie possibilitá per assicurare questi criminali alla giustizia".

"Tanto chiedo – conclude – anche alla mia Comunità, che deve essere quanto mai unita per essere sempre più forte: chi ha visto o sentito qualcosa, senza indugio o timore, lo riferisca con fiducia alle forze dell'ordine. Facciamo vedere a tutti di che pasta é fatta Cupello e la sua gente".