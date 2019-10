Nuovo tema per la "Marcia della pace" di San Salvo: "Ripartiamo dai giovani"

Avrà come tema “Ripartiamo dai giovani” la quindicesima edizione della Marcia della Pace in programma giovedì 4 ottobre a San Salvo, nella giornata del patrono d’Italia San Francesco d’Assisi.

La manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale vedrà la partecipazione delle scuole e delle associazioni cittadine e dei sindaci del territorio del Vastese.

Il raduno è previsto per le ore 9.00 in piazza della Pace da dove partirà il corteo, aperto dalla Banda della Città di San Salvo, per attraversare le vie cittadine e manifestazione conclusiva in piazza San Vitale con il saluto del sindaco Tiziana Magnacca.

“Mai come nel tempo che stiamo vivendo – commenta il sindaco di San Salvo – dobbiamo investire sui giovani, rispettandoli e nel prendendoci cura del loro presente. Abbiamo l’obbligo di prepararli al futuro fornendo loro gli strumenti per fare la propria parte per cogliere al meglio le opportunità”.