Cupello, violenta rapina alla gioielleria in centro: 3 malviventi picchiano il proprietario

16.45 - Il sindaco di Cupello, Manuele Marcovecchio, si appella a eventuali testimoni affinché collaborino con le forze dell'ordine [LEGGI].

15 - I malviventi hanno parlato in italiano non denotando particolari inflessioni dialettali. Questo lascerebbe propendere gli investigatori per la pista locale.



14.15 - I carabinieri di Vasto e Cupello setacciano le strade del paese. I rapinatori, all'uscita dalla gioielleria, sono stati inseguiti da un cittadino e si sono dileguati prendendo ognuno una direzione diversa.

Ore 13.45 - In base alle prime informazioni raccolte sul posto, il primo dei tre malviventi si è avvicinato all'ingresso a volto scoperto fingendo di essere un cliente e facendosi aprire la porta dal gioelliere. Poi lo ha aggredito, colpendolo alla testa con il calcio di una pistola, aprendo agli altri due rapinatori a volto coperto. Nella gioielleria Boschetti di corso Mazzini c'era anche una cliente, che è stata costretta a mettersi in ginocchio mentre i malviventi arraffavano oro e gioielli.

L'uomo, M.B., è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

LA PRIMA NOTIZIA - I carabinieri danno la caccia ai rapinatori che hanno messo a segno una rapina poco prima delle 13 in pieno centro a Cupello. I malviventi sono entrati in azione in corso Mazzini dove, a due passi dal municipio, hanno rapinato l'attività "Boschetti Gioielli" poco prima della chiusura.

In base alle prime informazioni raccolte dai militari, coordinati dal maggiore Amedeo Consales, l'uomo sarebbe stato anche picchiato.

I militari ora cercano i tre autori del colpo.