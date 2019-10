Con i fuochi pirotecnici si chiudono le feste patronali a Vasto

A chiudere le feste patronali in onore di San Michele arcangelo sono stati, come da tradizione, i fuochi pirotecnici. Un primo assaggio c'era stato già dopo la processione con la statua di San Michele [LEGGI]. Poi, a mezzanotte, è partito lo spettacolo luminoso - progettato e realizzato dalla ditta Pyrofantasy di Vasto - che per diversi minuti ha catturato l'attenzione delle migliaia di persone assiepate sulle balconate panoramiche di via Adriatica e loggia Amblingh.

Al termine un lungo applauso ha sottolineato il gradimento di chi ha assistito allo spettacolo pirotecnico. È stato questo l'ultimo atto delle feste patronali 2018 a Vasto.