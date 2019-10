"Bene la festa a Vasto Marina, ma giostre meglio sul lungomare". Bus, molti giovani restano a piedi

"Fermo restando che avremmo preferito vedere il luna park sul lungomare, rimane la consapevolezza che per il futuro si possa coinvolgere anche la marina. Le presenze importanti di bambini e ragazzi felici consentiranno certo di lavorare per migliorare". E' l'auspicio di Massimo Di Lorenzo, presidente del consorzio Vivere Vasto Marina, che raggruppa i commercianti della riviera.



Aperto con un giorno di ritardo, il luna park si è riempito di giovani il 29 e il 30 settembre. Problemi con i traporti pubblici, visto che la navetta gratuita era troppo piccola e molti ragazzi hanno dovuto prendere gli autobus del trasporto urbano, che però, come da orario entrato in vigore il 10 settembre, hanno terminato il servizio rispettivamente alle 20 la linea 1 e alle 23,30 la linea 4, mentre l'ultima corsa della navetta era prevista (come annunciato sui manifesti) a mezzanotte. Il 29 settembre molti ragazzi, che si erano attardati, sono rimasti a piedi.