Un sogno a cinque cerchi, Scampoli e coach De Marinis in Argentina per le Olimpiadi giovanili

Sarà la vastese Claudia Scampoli, insieme alla cesenaticense Nicol Bertozzi, a rappresentare l'Italia del beach volley alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Con loro, in panchina, un'altra vastese, l'allenatrice Caterina De Marinis che, con Ettore Marcovecchio, guida il Club Italia di beach volley.

In Argentina, dal 7 al 18 ottobre, si sfideranno oltre 3mila atleti tra i 13 e i 18 anni provenienti da tutto il mondo nella terza edizione della manifestazione voluta dal CIO per far assaporare anche ai più giovani le emozioni olimpiche, per tanti una prima tappa verso una brillante carriera sportiva.

Le due giovani giocatrici, nella Youth Cup in Austria, hanno staccato il pass olimpico e conquistato la medaglia d'argento e ora sono pronte a vivere un'esperienza che, oltre all'importanza dell'aspetto sportivo, sarà una occasione irripetibile.

La spedizione azzurra partirà domani, così da dare la possibilità agli 84 atleti azzurri, in rappresentanza di 28 discipline, la possibilità di smaltire il fuso orario e prepararsi al meglio per le competizioni. Nel torneo del beach volley si sfideranno le migliori coppie giovanili di tutto il mondo. "Ci siamo preparate bene - commenta Claudia Scampoli alla vigilia della partenza - e andiamo lì sapendo di potercela giocare con tutte". Dopo le medaglie conquistate già a livello italiano ed europeo, un'affermazione olimpica sarebbe sicuramente un traguardo importante per la 18enne che, da due stagioni, ha scelto la sua strada sportiva dedicandosi - con risultati eccellenti - al beach volley.

Anche nella trasferta in terra argentina, l'avere accanto un'allenatrice esperta come Caterina De Marinis, sarà sicuramente un vantaggio per lei e la sua compagna. "È un'esperienza nuova per le ragazze, è stato sempre un sogno e ora inizia a realizzarsi. Speriamo possa essere, per loro e, perché no, anche per me, il primo passo verso un'Olimpiade seniores. Partiamo con lo spirito di vivere pienamente questa esperienza. Partiamo con grande fiducia e voglia di far bene".