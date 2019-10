Scerni, Roccaspinalveti e Fresa festeggiano; brutte sconfitte per Real Casale e Trigno Celenza

Giornata senza vie di mezzo per le squadre del Vastese nel girone B di Prima categoria: nessuna pareggia.

Le note positive arrivano dallo Scerni, Fresa e Roccaspinalveti. I primi hanno battuto oggi in trasferta il Palena per 4 a 1 con le reti di Mario D'Ercole, Danilo Farina, Carlo D'Amelio e Badr Errah.

I biancorossi di mister Di Santo, invece, vincono 2 a 0 in casa contro il San Vito. Decisivo il solito Vasiu, prima su calcio piazzato, poi su azione.

Segnali più che positivi anche dal Roccaspinalveti che supera 3 a 0 con una bella prestazione il Casalincontrada. I gol sono di Giovanni Orlandi, Loris Della Penna e Simone Piccirilli.

Goleada al passivo invece per il Real Casale contro la corazzata Athletic Lanciano: 6 a 2. Per i rossoneri che guidano la classifica insieme alla Virtus Ortona sono andati in gol Farina (doppietta), Chiarini, Barone, Pagano e Di Paolo. I giallorossi si consolano in parte con le reti del bomber Di Biase e di Tallarino.

Nell'anticipo di ieri brutta sconfitta anche per il Trigno Celenza fermo ancora a un punto: contro il Mario Tano finisce 3 a 0 (Iannone, Pierri e Orsini).

LA 3ª GIORNATA

Atessa Mario Tano - Trigno Celenza 3-0 (ieri)

Athletic Lanciano - Real Casale 6-2

Fresa - S. Vito 2-0

Palena - Scerni 1-4

Palombaro - Virtus Ortona 0-0

Rapino - Pretoro 2-2

Roccaspinalveti - Casalincontrada 3-0

Tollese - Paglieta 2-1

Riposa Atletico Francavilla

LA CLASSIFICA

Athletic Lanciano 7

Virtus Ortona 7

Palena 6

Scerni 6

Roccaspinalveti 6

Fresa 6

Atessa Mario Tano 4

Palombaro 4

Pretoro 4

Tollese 4

Real Casale 3

Paglieta 3

San Vito 3

Atletico Francavilla 1

Trigno Celenza 1

Casalincontrada 1

Rapino 1

LA PROSSIMA GIORNATA

Casalincontrada - Atletico Francavilla

Paglieta - Roccaspinalveti

Pretoro - Athletic Lanciano

Real Casale - Palombaro

S. Vito - Tollese

Scerni - Atessa Mario Tano

Trigno Celenza - Rapino

Virtus Ortona - Fresa