La capolista affonda il Cupello: 4 a 1

Una tripletta di Lalli e una rete di Criscolo abbattono il Cupello. Risultato da dimenticare per la compagine rossoblù che oggi faceva visita alla capolista solitaria, il Sambuceto unica squadra a punteggio pieno nel campionato di Eccellenza. La trasferta per gli uomini di mister termina 4 a 1, risultato che non smuove la classifica; di Bruno l'unico gol cupellese che aveva portato in vantaggio la propria formazione.

L'unica vittoria finora è quella della prima giornata, dalla prossima bisognerà invertire la tendenza contro Il Delfino Flacco Porto.

Al secondo posto in classifica sale il Nereto a quota 11. Male il Chieti che perde in casa col Miglianico.

LA 5ª GIORNATA

Chieti - Miglianico 2-3

Il Delfino Flacco Porto - Amiternina 1-1

Martinsicuro - Capistrello 0-3

Nereto - Nerostellati 4-1

Paterno - Torrese 1-0

Pontevomano - Penne 2-1

Sambuceto - Cupello 4-1

Spoltore - Renato Curi Angolana 2-0

Acquaesapone - Alba Adriatica 1-2

LA CLASSIFICA

Sambuceto 15

Nereto 11

Chieti 9

Capistrello 9

Alba Adriatica 9

Torrese 8

Acquaesapone 8

Il Delfino Flacco Porto 8

Paterno 8

Spoltore 8

Miglianico 5

Penne 5

Cupello 5

Renato Curi Angolana 4

Martinsicuro 4

Pontevomano 4

Amitermina 2

Nerostellati 1

LA PROSSIMA GIORNATA

Alba Adriatica - Sambuceto

Amiternina - Nereto

Capistrello - Pontevomano

Cupello - Il Delfino Flacco Porto

Miglianico - Spoltore

Nerostellati - Chieti

Penne - Paterno

Renato Curi - Martinsicuro

Torrese - Acquaesapone