L’Audax riparte dalle reti di Caldarone; goleade di Montazzoli, Vasto United e Pro Vasto

AUDAX PALMOLI - LUPI MARINI - Impianto vestito a festa a Palmoli per il ritorno in campo dopo cinque anni dall'ultima apparizione della squadra maschile dell'Audax: gradinate e tribune colorate di biancazzurro, striscioni ed entusiasmo del pubblico presente.

L'esordio sorride ai padroni di casa che sotto la guida del duo Pascucci-Barisano si prendono i primi tre punti contro i Lupi Marini di Torino di Sangro, altra formazione che si rivede nel Vastese dopo alcuni anni di assenza (solitamente era inserita in uno dei gironi di Chieti).

La scena per questa prima uscita nell'anno del 90° anniversario della fondazione è tutta per Renzo Caldarone che mette a segno una doppietta e presentandosi come punto di riferimento dell'attacco dell'Audax. Molto simili i gol, entrambi di testa su calcio d'angolo: 2-0. Da segnalare, inoltre, una traversa colpita con un bel tiro al volo dal limite di Carlo Bolognese. Poche le occasioni per i Lupi Marini davanti a una difesa guidata dal capitano palmolese Donato Ferraina, di ritorno da una lunga squalifica, tra queste un legno colpito dalla distanza e una traversa presa direttamente su calcio d'angolo (entrambe le occasioni nel secondo tempo).

LE ALTRE PARTITE - Altro ritorno a Carpineto, dove i padroni di casa sfidavano il Montazzoli assente dalle scene per un anno. Senza storia la partita: finisce con un 6 a 1 per la squadra dell'Alto Vastese. Le reti per gli ospiti sono state segnate da Carapello (doppietta), Porfilio, Angelozzi e Novello; i padroni di casa gol della bandiera di Tracchia.

Inizia con una sconfitta la prima avventura in Terza categoria degli Aquilotti di San Salvo di mister Bolognese. A Furci sono i locali ad avere la meglio con una rete di Nicola Argentieri.

Parte col piede giusto l'Atletico Vasto che espugna Montalfano con il risultato di 3 a 2. I vastesi sono andati in vantaggio e lo sono rimasti fino alla fine grazie alle reti di Bamba Kane, Danilo Muscariello (che festeggia con la rete il suo primo figlio Cristian) e Michele Massari. I gialloverdi hanno accorciato con le reti di Giuseppe D'Adamo e Alex Di Laudo e recriminano per tre legni colpiti con Griguoli, D'Alberto e Alberico.

Inizia alla grande anche l'avventura della Pro Vasto che liquida per 5 a 1 la pratica Real San Giacomo in trasferta. Le reti vastesi sono state messe a segno da Pianese (doppietta), El Outtab (doppietta) e Priolo; gol della bandiera dei padroni di casa di Lima.

Quello tra Vasto United e Gissi, poi, era uno dei potenziali big match di questo campionato con due squadre che puntano alla promozione. In questa prima battuta i vastesi hanno la meglio di gran lunga. La formazione di mister De Ninis vince 5 a 0 con i gol di Mirko Piccinini, Aurelio Checchia, Davide Di Ninni e Giuseppe Ramundi.

Il posticipo tra Real Cupello e Torrebruna, infine, sorride agli ospiti che si impongono per 2 a 1 rimontando l'iniziale svantaggio frutto di un autogol di Mirco Ninni in scivolata con Mario Marianacci (proveniente dal Carunchio) e un rigore trasformato da Dario Lella. Qui la partita è finita con 10 minuti di ritardo per un infortunio occorso all'arbitro.

LA PRIMA GIORNATA

Audax Palmoli - Lupi Marini 2-0

Carpineto Guilmi - Montazzoli 1-6

Furci - Aquilotti 1-0

Montalfano - Atletico Vasto 2-3

Real Cupello - Torrebruna 1-2

Real San Giacomo - Pro Vasto 1-5

Vasto United - Gissi 5-0

Riposa New Robur

LA CLASSIFICA

Montazzoli 3

Vasto United 3

Pro Vasto 3

Audax Palmoli 3

Atletico Vasto 3

Torrebruna 3

Furci 3

Lupi Marini 0

Carpineto Guilmi 0

Aquilotti 0

Montalfano 0

Real Cupello 0

Real San Giacomo 0

Gissi 0

LA PROSSIMA GIORNATA

Aquilotti - Real San Giacomo

Atletico Vasto - Carpineto Guilmi

Lupi Marini - Furci

Montazzoli - New Robur

Pro Vasto - Montalfano

Torrebruna - Vasto United

Unione Sportiva Gissi - Audax

Riposa Real Cupello