San Michele Arcangelo, l’arcivescovo Forte celebra la messa in onore del patrono di Vasto

Nella chiesa di Santa Maria maggiore l'arcivescovo Bruno Forte ha presieduto questa mattina la solenne concelebrazione nella festa degli Arcangeli, San Gabriele, San Raffaele e San Michele, patrono di Vasto. Con lui, in questo giorno di festa per tutta la comunità cittadina, tutti i parroci di Vasto, i sacerdoti del circondario e i seminaristi che in questa settimana sono stati i protagonisti della missione popolare. "Vi porto la benedizione speciale di Papa Francesco", ha detto monsignor Forte all'inizio della celebrazione, spiegando che nell'incontrate Bergoglio dopo una riunione di vescovi, ha chiesto una preghiera per la comunità vastese che celebra il suo Santo protettore.

Nella sua omelia, rivolgendosi a tutti i fedeli e in modo particolare ai giovani che hanno ricevuto il sacramento della cresima, l'arcivescovo ha tracciato le caratteristiche dei tre Arcangeli, indicandoli come via da seguire per una vita cristiana. Ha poi invocato San Michele chiedendo che "la nostra comunità cresca nel suo spirito di bontà e di accoglienza". Padre Bruno ha ricordato come "sono tante le iniziative che le nostre parrocchie promuovono a favore di chi ha bisogno. Penso alla mensa Caritas, alla comunità Papa Giovanni XXIII a San Lorenzo, all'emporio della solidarietà. E poi le tante attività parrocchiali, in particolare quelle per i nostri giovani".

Domani, domenica 30 settembre, l'arcivescovo presiederà la celebrazione alle ore 18 che sarà seguita dalla processione con cui la statua di San Michele sarà riportata nella sua chiesetta che si affaccia sul golfo di Vasto.