Ingegneri, architetti e geologi in piazza per consigli ai cittadini sulla prevenzione sismica

Si svolgerà domenica 30 settembre la 1ª giornata nazionale della prevenzione sismica, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento della Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, per favorire una cultura della prevenzione sismica ed un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.

IIn centinaia di piazze italiane si terrà l’evento denominato “le Piazze della Prevenzione Sismica”, che vede coinvolti "volontariamente" migliaia di Architetti ed Ingegneri esperti in materia, coordinati dai rispettivi Ordini provinciali, in una giornata di sensibilizzazione ed in un programma di “prevenzione attiva” nel nostro Paese.

Architetti ed Ingegneri esperti in rischio sismico saranno a disposizione dei Cittadini per spiegare in modo semplice cosa significhi il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus ed Eco Bonus) oggi a disposizione per migliorare la sicurezza della propria abitazione a spese contenute.

Gli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Chieti, degli Ingegneri di Chieti e dei Geologi della Regione Abruzzo, hanno aderito all’iniziativa nazionale e vogliono farsi promotori dell’evento in tre aree della rovincia - Chieti, Lanciano e Vasto -, organizzando nelle tre città tre punti informativi, con l’obiettivo di accrescere la cultura della prevenzione sismica e di incentivare i cittadini a richiedere una visita tecnica informativa, nell’ambito del programma "Diamoci una Scossa!", per una prima valutazione sommaria dello stato di sicurezza della propria abitazione.

L'iniziativa è stata presentata a Chieti da Mario Mazzocca, Assessore alla Protezione Civile Regione Abruzzo, Giuseppe Totaro, Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Chieti, Massimiliano Caraceni, Presidente Ordine Architetti Chieti e Nicola Tullo, Presidente dell'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo.

A Vasto lo stand sarà in piazza Barbacani, a Lanciano in Corso Trento e Trieste e a Chieti in Corso Marrucino