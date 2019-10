Il messaggio della famiglia di Emiliana: "Grazie a quanti hanno partecipato al dolore"

Dopo il funerale [LEGGI] la famiglia di Emiliana Colitto, rivolge un pensiero a quanti nei giorni scorsi hanno espresso cordoglio per la gravissima perdita.

"La famiglia Colitto nel ringraziare quanti hanno partecipato al dolore per la perdita della dolce Emiliana, coglie l'occasione per scusarsi con quanti non hanno potuto manifestare personalmente le loro calorose condoglianze. Per una loro espressa volontà dovuta oltre al dolore della perdita, a stress e stanchezza derivati dal lungo espletamento per il rilascio della salma, cosa che ha maggiorato il già pesante calvario di mamma Alida di papà Maurizio e del fratello Pierluigi, di ben 8 giorni dal momento della disgrazia al ritorno a casa.

Approfittando di questa comunicazione, ci pregiamo di comunicare a quanti vorranno partecipare, che la messa di riuscita avrà luogo nella Chiesa della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo in San Salvo marina giovedì 4 ottobre alle ore 17:30".