Futsal Vasto sconfitto di misura nella seconda di campionato con l’Hatria Team

Sconfitta di misura per il Futsal Vasto nella seconda giornata del campionato di serie C1 contro l'Hatria Team che aveva già battuto - ma in maniera molto più netta - i biancorossi nell'esordio in Coppa. Al Palasalesiani la squadra di mister Rossi va sotto dopo appena due minuti quando il portiere ospite serve De Patre, abile ad evitare la marcatura di Porretti e insaccare in rete. Al 4' Marcone colpisce il palo, poi è protagonista Sputore con due interventi che negano all'Hatria il raddoppio. Al 15' i padroni di casa hanno l'occasione di pareggiare con la ripartenza veloce di Di Giacomo che però non riesce a superare Odoardi, bravo a chiudere lo spazio. Un minuto dopo i gialloneri trovano il raddoppio con Di Febo che non deve faticare molto a segnare con la porta sguarnita dopo l'uscita di Sputore nel tentativo di arginare la ripartenza ospite. Al 18' è attento Odoardi a deviare in corner l'insidioso tiro di Mileno. Ma al 20' il bomber biancorosso non sbaglia sull'assist di Porretti e, dopo il gol, corre verso la tribuna ad abbracciare il fratello Luigi, giovane calciatore dell'under 15 biancorossa. In chiusura di primo tempo il tiro a colpo sicuro di Di Bello viene respinto sulla linea dai difensori dell'Hatria.

Si torna in campo per il secondo tempo e l'Hatria colpisce due legni nei primi minuti, palo al 5' con Franceschini e traversa al 6' con Di Febo. Al quarto d'ora il Futsal Vasto tenta l'aggancio con la conclusione di Della Morte che, da due passi, trova la respinta del portiere sul palo più lontano. Al 18' arriva il pareggio dei biancorossi con l'assist di Di Bello per Di Donato che, da rapace d'area, si gira e calcia in rete. Neanche il tempo di riprendere il gioco che la squadra ospite trova spazio tra le maglie della difesa biancorossa e si riporta subito in vantaggio con De Patre e, un minuto dopo, colpisce un altro palo. Mister Rossi prova a sfruttare il portiere di movimento scegliendo prima Notarangelo e poi Gaspari. Il forcing biancorosso, però, produce solo un tiro salvato a mezz'aria mentre sta entrando in porta, un salvataggio sulla linea su tiro di Pescolla e, al 29', il palo del debuttante calciatore molisano. Finisce 3-2 per l'Hatria con il Futsal Vasto che però ha evidenziato un notevole progresso rispetto all'esordio di due settimane fa. I biancorossi ora avranno da osservare il turno di riposo e potranno quindi prepararsi al meglio per la sfida del 13 ottobre in casa dell'Es Chieti.

Campionato Serie C1

2ª Giornata

Sambuceto - Atl.Silvi 5-0

ES Chieti - Lisciani 4-5

Free Time AQ - Orione 7-2

Futsal Vasto - Hatria 2-3

Montesilv. - Magnificat 3-2

Celano - Area L’Aquila 5-1

Riposa: Padovani