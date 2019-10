Felice Marchesano è vicecampione nel Trofeo Centro Sud Italia di Supermoto

Domenica scorsa il giovane pilota lancianese Felice Marchesano ha chiuso brillantemente la sua partecipazione al Trofeo Centro Sud Italia di Supermoto. Marchesano si era presentato sul circuito internazionale di Latina "Il Sagittario" con l'obiettivo di consolidare, nell'ultima tappa, la sua terza posizione in classifica. Ma l'assenza in gara del forte pilota Federico Tiberi ha permesso al centauro frentano di superarlo in classifica grazie ai punti conquistati a Latina piazzandosi così al secondo posto e tornando a casa con il titolo di "vicecampione".

"Chiudere con un secondo posto è davvero oro colato in un campionato di alti e bassi, avendo dovuto fare i conti con uno sponsor che si è tirato indietro, dopo aver subito due interventi e aver perso punti preziosi a causa della troppa foga e della sfortuna", commenta lucidamente Marchesano.

"Al termine di questa avventura voglio ringraziare il mio team e il mio meccanico Danilo Di Trocchio, che purtroppo l'anno prossimo non sarà con me, la Pilot Race School che mi segue e supporta sempre, Lab4Competition che mi ha dato una grande mano specie in quest'ultima tappa, tutti i miei sponsor Sandora2, Mazzante Motorshop, Uss Streetwear, e voi di Zonalocale per la vostra attenzione".