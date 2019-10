Controlli all’Ipsia: "A scuola attivo un percorso per alimentare la cultura della legalità"

"L’Unità cinofila dei Carabinieri del Comando provinciale di Chieti ha effettuato controlli antidroga nel nostro Istituto nell’ambito delle attività di prevenzione contro l’uso di stupefacenti, condivise e concordate dalla Scuola con i Carabinieri, al fine di contrastare le dipendenze e promuovere la legalità". È la dirigente scolastica dell'IIS Mattioli di San Salvo, Annarosa Costantini ad intervenire dopo i controlli antidroga all'Ipsia - in cui sono stati trovati 13 grammi di hashish [LEGGI] - per spiegare come l'attività dei carabinieri sia parte di un progetto più complesso.

"Compito della Scuola - prosegue la professoressa Costantini - infatti è considerare la complessità dei fenomeni che riguardano la formazione dei giovani studenti e intervenire con azioni di informazione, di confronto e anche di controllo. E’ stato attivato già dallo scorso anno un percorso di analisi e di formazione, in sinergia con le altre istituzioni e con il contributo di esperti esterni, per alimentare la cultura della legalità e rendere consapevoli i ragazzi della pericolosità di alcune devianze, purtroppo molto insidiose e spesso sottovalutate.

La vicinanza e la tutela di ogni singolo studente nel periodo così delicato della crescita sono obiettivi strategici della nostra scuola: non verrà mai meno pertanto il nostro livello di attenzione, anche con il supporto prezioso delle famiglie, delle associazioni e delle istituzioni, per preservare e difendere i ragazzi".