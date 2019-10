Erasmus+ "Scientists at work", a Vasto gli insegnanti di cinque Paesi europei

Sono a Vasto da qualche giorno e questa mattina sono state ricevute in Municipio le delegazioni di insegnanti provenienti da Portogallo, Inghilterra, Turchia, Lettonia e Italia, che partecipano al 3° meeting del progetto Erasmus+ Scientists at work, ospitato dalla scuola paritaria dell'infanzia L'Albero Azzurro. Il progetto ha come protagonista il pensiero logico-matematico - scientifico nei bambini da 3 a 6 anni.

Questa mattina gli insegnanti, accompagnati dalla responsabile della scuola, Claudia Gattella, sono stati accolti dagli assessori Anna Bosco e Gabriele Barisano. "I rapporti che la Città di Vasto sta tessendo un Europa rappresentano una grande ricchezza per la nostra città - ha detto l'assessore Bosco - ed in particolare lo scambio di competenze ed esperienze tra rappresentanti del mondo della scuola e della formazione".

I percorsi sono stati attivati lo scorso novembre a Newcastle in Inghilterra e termineranno a giugno 2019 in Turchia. Il gruppo di ricerca dei docenti avrà modo di riflettere sui processi cognitivi che i bambini attuano negli apprendimenti e nella conquista delle competenze logiche.