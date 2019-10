Vasto, in via Salce cede il terreno sotto il ponte dell’autostrada

Via Salce è una strada di campagna che si dirama dalla provinciale 181 Vasto-San Salvo e passa al si sotto di uno dei viadotti che si trovano tra i due caselli di Vasto dell'A14, costeggiando poi l'autostrada per alcune centinaia di metri in cui un'ampia porzione di terreno ha ceduto, creando un dislivello di circa un metro.

Da oltre un anno sono in corso i lavori di consolidamento dei piloni del ponte, al di sotto del quale scoppiò anche un incendio nel 2015.

L'intervista video a un residente della zona.