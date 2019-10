Vasto in passerella: "Un successo grazie alla collaborazione di tutti"

Domenica scorsa piazza Pudente ha accolto la seconda edizione di Vasto in passerella, sfilata di moda organizzata dal consorzio Vasto in centro con Muzak Eventi. Modelle e modelli professionisti hanno portato in passerella le nuove collezioni di abbigliamento, borse, occhiali e oggettistica proposti da molte attività aderenti al consorzio. Numeroso il pubblico che ha partecipato all'evento in cui non sono mancati momenti di intrattenimento e spettacolo. In questa seconda edizione dell'evento hanno partecipato Ilè-abbigliamento under 18, Ego Boutique, Wycon cosmetics, Bio salone di Paola Buda, Emis atelier, Marocco Style, Biba la sposa, Corvino Gioielli, AdSport, Ottica Spadano, Bollicine e Mas_Q.

"L’edizione di Vasto in passerella si è dimostrata ancora una volta un successo grazie alla sinergia di tutti coloro che hanno preso parte alla manifestazione - ha commentato Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro -. Un ringraziamento all’amministrazione comunale e alla direzione di Muzak eventi coordinata da Nando Miscione che con la sua esperienza ha guidato questa meravigliosa iniziativa nella splendida cornice di Palazzo d’Avalos".

Le foto della sfilata di Lino D'Avino.