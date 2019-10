Occupazione, a Casalbordino la bacheca Info-Lavoro

"L’amministrazione comunale di Casalbordino, molto sensibile alle problematiche del mondo giovanile, ha deciso di istituire la bacheca Info-Lavoro, un nuovo servizio che possa contribuire alla crescita occupazionale dei giovani".

Lo annuncia l'assessora alle Politiche giovanili, Carla Zinni: "Abbiamo fortemente voluto l’attivazione di un canale di informazione che favorisca l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro provenienti dal territorio. In sostanza, attraverso questa bacheca, tutte le agenzie interinali ma anche le attività produttive operanti nel territorio potranno trasmettere o all’indirizzo di posta elettronica informa.serviziocivile@casalbordino.gov.it oppure brevi manu presso l’Ufficio Casalbordino-Informa del Comune le offerte di lavoro di ogni genere (stagionale, occasionale, a prestazione).

Tale iniziativa realizza al contempo una duplice finalità: da una parte offre ai giovani casalesi un affidabile canale di informazione sulle offerte di lavoro, dall’altra risponde al bisogno delle aziende di reperire rapidamente risorse umane. Le offerte di lavoro ricevute saranno affisse sulla bacheca adiacente il municipio in piazza Umberto I e verranno anche diffuse sulla pagina Facebook del Servizio Civile- Comune di Casalbordino. Saranno poi i soggetti interessati a contattare direttamente le strutture proponenti per candidarsi al profilo di interesse, utilizzando le modalità indicate dalle stesse. E’ da intendersi - precisa Zinni - che l’amministrazione comunale non entrerà né potrebbe entrare nel merito della trattativa tra i soggetti coinvolti".