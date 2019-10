Lentella, salta il concerto di Manuela Villa. Stasera lo spettacolo di Roby Santini

Per problemi personali di salute di Manuela Villa, la cantante questa sera non sarà a Lentella per il concerto previsto nel programma delle festività in onore dei SS. Cosma e Damiano.

Alla stessa ora, le 22, si terrà in piazza Garibaldi lo spettacolo musicale di Roby Santini, a comunicarlo è il comitato feste della parrocchia di S. Maria Assunta.

Domani, invece, si terrà l'ultimo giorno di festa:

28 settembre - S. Innocenza

11 - Santa messa e processione con accompagnamento bandistico Città di Tufillo

16 - Giochi popolari in piazza

21 - Giada & i Blue Note