"I cittadini denuncino i reati per aiutare le forze dell’ordine a garantire sicurezza"

"E' necessario che ognuno di noi segnali alle autorità competenti ogni fattispecie di reato e ogni atto di violenza di cui viene a conoscenza, con particolare riguardo agli atti perpetrati nei confronti delle categorie fisicamente più deboli come le donne, i bambini e gli anziani che noi tutti abbiamo il dovere morale di proteggere. L'omertà non porta a nulla di buono e noi cittadini dobbiamo mettere le forze dell'ordine nelle migliori comndizioni per poter svolgere il proprio lavoro".

Lo afferma Michele Lacanale, coordinatore della Lega a Vasto, commentando gli arresti di ieri per l'efferata rapina di Lanciano.

"Ringraziamo le Forze dell'Ordine che, con una brillante operazione lampo, hanno assicurato alle patrie galere 3 dei 4 malvimenti che si sono resi protagonisti della rapina avvenuta sabato notte, a Lanciano, ai danni dei coniugi Martelli. Ci auguriamo che questi criminali non tornino presto in circolazione e che siano processati e condannati con una pena esemplare. Il Decreto Sicurezza del Ministro Salvini, appena varato, contribuirà ad evitare il ripetersi di simili eventi, fornendo ai magistrati e alle forze di polizia gli strumenti migliori per garantire la sicurezza dei cittadini. Ci auguriamo che, nei prossimi giorni, anche l'ultimo malvimente sia catturato affinchè i coniugi Martelli possano avere presto giustizia. Esprimo, a nome di tutto il coordinamento che rappresento, il pieno sostegno alle forze dell'ordine invitando tutti i cittadini a collaborare con loro".