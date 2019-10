Tennistavolo, la vastese Gaia Smargiassi approda in A1: giocherà con il Norbello

Gaia Smargiassi approda in serie A1 di tennistavolo. La 14enne pongista vastese, dopo l'esperienza con la PG Frassati in A2, nella stagione 2018/2019 difenderà i colori del Tennistavolo Norbello - Comuni del Guilcer, formazione sarda tra le otto che parteciperanno al massimo campionato italiano femminile. I buoni risultati, sia personali che di squadra, hanno portato lo staff della Smargiassi, composto da Eliseo Litterio, Fratel Michele Ciaffi e Arcangel Giammarino, a puntare al salto di categoria.

Il Norbello, che sfiderà in campionato Eppan Tischtennis Raiffeisen, Athletic Club, Tennistavolo Torino, Battini Agri Castel Goffredo, Polisportiva Bagnolese Panino LAB, Tennistavolo Vallecamonica e Teco Corte Auto Cortemaggiore, sarà guidato da Eliseo Litterio e Francesco Esposito.

Competitiva la formazione, con una coppia straniera, la confermata 24enne ucraina Diana Styhar e la nuova 32enne polacca Magdalena Sikorska, n. 380 del ranking internazionale, e un duo italiano, con l'esperta 42enne Ana Brzan e la giovanissima Gaia Smargiassi. La vastese, con i suoi 14 anni, sarà la più giovane giocatrice del campionato di serie A1 che prenderà il via il prossimo 7 ottobre con il primo concentramento a Castel Goffredo, dove si disputeranno le prime due giornate di campionato.

Quest'anno, inoltre, Gaia Smargiassi entra nella categoria Juniores, ripartendo dalla posizione n.10, e sarà certamente ancora protagonista con la maglia azzurra delle nazionali giovanili. In attesa dell'avvio del campionato la formazione sarda sarà di scena il prossimo 28 settembre in Belgio per l'ETTU Cup - competizione contintentale per club - in cui il Norbello è inserito nel gruppo B con C.T.T. Minerois (Belgio), A.S. Polemidia (Cipro) e AO Foinikas AG.Sofias (Grecia).

Per Gaia Smargiassi, che ha una lunga esperienza nelle competizioni internazionali di livello giovanile, sarà un esordio di prestigio in questa nuova avventura in cui potrà far valere tutta la sua grinta e la sua tecnica pongistica.