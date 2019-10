Scambi europei, studenti e docenti danesi ospiti del Pantini-Pudente di Vasto

L'IIS Pantini-Pudente di Vasto ha accolto ieri mattina 23 studenti e due docenti provenienti da Stubbeköping, Danimarca. "La visita - spiega la scuola - si colloca nell'ambito di un progetto di scambio culturale che coinvolge, oltre all'Istituto vastese, altre scuole superiori europee. I ragazzi danesi sono stati accompagnati da un gruppo di alunni dei licei linguistico, classico, delle scienze umane ed economico sociale nei tre plessi dell'Istituto. Gli studenti italiani hanno presentato i vari corsi di studio, hanno guidato gli ospiti nei vari laboratori ed hanno risposto alle domande dei loro colleghi danesi".

A conclusione della visita il Dirigente scolastico, la Prof.ssa Anna Orsatti, ha incontrato la delegazione danese nell'auditorium della sede del Liceo artistico. Nel suo discorso di benvenuto, la Preside ha sottolineato "l'importanza di iniziative che offrono ai giovani l'opportunità di incontrare loro coetanei di altre nazioni per scambiare e condividere esperienze, in particolare quest'anno, designato come anno del patrimonio culturale. Questo primo incontro tra le due scuole è solo l'inizio di una collaborazione che si preannuncia duratura e che va a sommarsi a tutte le altre iniziative internazionali che ormai sono parte integrante dell'offerta formativa del Pàntini-Pudente di Vasto".