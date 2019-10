San Salvo, a breve la riqualificazione del campo di via Iuvara

È stato completato l’iter burocratico per l’appalto della messa in sicurezza e ristrutturazione dell’impianto sportivo di via Iuvara. A breve avranno inizio i lavori affidati alla ditta Madi Sport.

“Anche questo intervento – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – è la dimostrazione della grande attenzione riservata da questa amministrazione per l’impiantistica sportiva e per quanti praticano uno sport all’aria aperta. Occasione per curare il proprio stile di vita e per socializzare”.

“Come è noto l’impianto sportivo di via Iuvara, a disposizione del quartiere Ripalta, è molto frequentato da ragazzi e adulti e necessitava di alcuni interventi di riammodernamento. In particolare – spiega l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – verrà rimesso a nuovo il manto sintetico di gioco e si procederà alla ristrutturazione della struttura adiacente e prevediamo l’installazione di una telecamera per meglio sorvegliare l’impianto e da chi viene utilizzato”.