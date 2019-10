Regione, un milione e 300mila euro per finanziare piccole e medie imprese tra Sangro e Trigno

Contributi alle piccole e medie imprese dell'area geografica compresa tra i fiumi Sangro e Trigno. Li erogherà la Regione Abruzzo, che ha stanziato complessivamente un milione 300mila euro.

"Sarà operativo da domani 27 settembre, presso la sede di Assovasto di Corso Mazzini 641 a Vasto, lo sportello informativo relativo al bando regionale dedicato alle PMI che insistono nei 33 Comuni della zona Sangro/Trigno. L’avviso pubblico ha una dotazione finanziaria di 1,3 mil di euro e prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto da un minimo del 35 ad un massimo del 50% per progetti da 40 a 200 mila euro", si legge in una nota dell'associazione degli industriali del Vastese.

“Ci apprestiamo al varo del quarto sportello che Assovasto sta sviluppando a vantaggio di tutto il territorio nel solo 2018", sottolinea Marcello Dassori, presidente di AssoVasto. "Il lavoro svolto finora è stato abbondantemente premiato con l’approvazione del 100% delle domande presentate dai nostri sportelli inerenti i bandi finora valutati. Abbiamo presentato progetti concreti che prevedono l’erogazione di contributi a fondo perduto per circa mezzo milione di euro nell’area del vastese”.

“Forniremo, come sempre, un primo check up ed un valido supporto alla predisposizione delle domande", spiega il direttore generale di Assovasto, Giuseppe La Rana. "L’interconnessione tra il Trigno ed il Sangro è fondamentale per lo sviluppo dell’area industriale a sud dell’Abruzz, e l’infrastruttura del Vastese deve assumere la responsabilità del ruolo di catalizzatore delle varie realtà. E’ un banco di prova per le prossime sfide della ZES abruzzese”, la Zona economica speciale che, se istituita, godrebbe di agevolazioni fiscali vantaggiose per gli imprenditori che volessero investire sul territorio.

LE DOMANDE - "In ordine alle finalità dell’Avviso Regionale - chiarisce AssoVasto - sono ammissibili progetti di investimento per l'implementazione di nuovi prodotti per l'impresa e/o il mercato e per l'innovazione del processo produttivo già avviato, mediante cambiamenti di tecniche, attrezzature e/o software tendenti a diminuire i costi unitari di produzione e/o aumentare le capacità produttive dell'impresa.

Possono presentare istanza di agevolazione le micro, piccole e medie imprese ricomprese nei territori del Sangro/Trigno.

Le domande potranno essere presentate entro il 15 dicembre 2018. Per contatti è possibile telefonare il numero 0873.366266 o l’indirizzo mail info@assovasto.it.

Lo sportello sarà aperto martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30".