Ancora una sconfitta per la Vastese: biancorossi sconfitti 3-0 in casa della Sangiustese

Tre giornate, zero vittorie, un solo punto conquistato e nove reti incassate. Sono i numeri di un avvio tutto in salita per la Vastese nel campionato di serie D. Un inizio di campionato che, stando alle dichiarazioni dell'estate, nessuno poteva aspettarsi. Nel turno infrasettimanale in casa della Sangiustese, ora prima in classifica a punteggio pieno, i biancorossi hanno perso 3-0 subendo gol su due calci di rigore nel primo tempo e su calcio di punizione nel recupero del secondo tempo. Ancora una sconfitta, quindi, come quella rimediata a Matelica, e prossimo appuntamento domenica in casa con il Francavilla che oggi ha battuto il Montegiorgio.

La partita. Nei primi minuti del match c’è un sostanziale equilibrio tra le due squadre con la Vastese che ci prova, però senza esito, con Fiore e Stivaletta dalla distanza. Dopo venti minuti arriva il vantaggio dei padroni di casa. Cheddira subisce fallo in area e l’arbitro concede il calcio di rigore che Pezzotti non sbaglia. Il vantaggio galvanizza i padroni di casa che ci provano ancora, al 27’, con Tizi. Al 44’ arriva il raddoppio della Sangiustese, ancora su rigore. Cheddira semina alcuni avversari e, in area, viene steso dal portiere biancorosso Morelli. Sul dischetto va lo stesso attaccante marchigiano che insacca in rete per il 2-0 con cui si chiude il primo tempo. Si torna in campo e la Vastese prova a raddrizzare la partita. Nei primi minuti Fiore conclude in porta ma trova la pronta respinta di Chiodini. E passa dai piedi di Fiore anche un altro tentativo dei biancorossi che però viene neutralizzato ancora dal portiere di casa. Palladini prova a cambiare qualcosa con le sostituzioni - dopo l’ingresso di Napolano dal 1’ minuto ci sono quelli di Ridolfi e Shiba - ma la situazione non cambia. Per la Vastese i guai sembrano non finire più perchè, alla mezz’ora, i biancorossi restano in dieci dopo l’espulsione di D’Alessandro per doppia ammonizione. Fiore e compagni tentano il disperato assalto per accorciare le distanze ma senza esito. Sul finale di partita la Sangiustese arrotonda il punteggio con il calcio di punizione di Camilucci, abile nel far passare la palla sotto i piedi dei calciatori in barriera. Finisce tre a zero per la Sangiustese. Per la Vastese è un inizio di campionato davvero difficile.

Sangiustese - Vastese 3-0

(23’st Pezzotti [R]; 44’ Cheddira [R], 49'st Camillucci)

Sangiustese (4-3-3): Chiodini, Marfella, Santagata, Perfetti, Moracci (28’st Patrizi), Scognamiglio, Pezzotti (44’ st De Reggi) Camillucci, Cheddira (43’ st Pluchino), Tizi (7’ st Argento), Laringe (14’ st Calamita). A disposizione: Carnevali, Shiba Cristian, Kamara, Buaka. Allenatore: Senigagliesi.

Vastese (4-3-3): Morelli, De Meio, Ispas, D’Alessandro, Viscardi (12’ st Iarrocci), Del Duca, Giampaolo, Stivaletta (1’ st Napolano), Leonetti, Fiore (28’ st Shiba Henri), Pagliari (12’ st Ridolfi). A disposizione: Selva, Colarieti, Scutti, Di Giacomo, Molinari. Allenatore: Palladini.

Arbitro: Delli Carpini di Isernia (De Santis di Campobasso e Lauri di Gubbio)

Ammoniti Morelli, Del Duca, Leonetti e Scognamiglio

Espulso al 30’ st D’Alessandro (doppia ammonizione); corner 2-3; recupero 1’+5’.

La 3ª giornata

Avezzano - Castelfidardo 5-1

Forlì - Pineto 0-0

Francavilla - Montegiorgio 2-1

Jesina - Savignanese 0-2

Matelica - RC Cesena 1-0

Olympia Agnonese - S.N. Notaresco 1-2

Recanatese - Isernia 1-1

Sammaurese - Real Giulianova 1-1

Sangiustese - Vastese 0-3

Santarcangiolese- Campobasso 2-1

La classifica: 9 Sangiustese, San Nicolò Notaresco; 6 Matelica, Santarcangiolese, Francavilla, RC Cesena, Savignanese; 5 Real Giulianova; 4 Forlì, Pineto, Montegiorgio, Jesina; 3 Sammaurese; 2 Recanatese; 1 Campobasso, Isernia, Vastese, Castelfidardo; 0 Avezzano, Olympia Agnonese.