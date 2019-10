"Luna park di San Michele, scelta sbagliata che non garantisce la sicurezza"

"Ormai definitiva, la scelta di posizionare il Luna Park nell’area di risulta ex stazione di Vasto pare inopportuna oltre che sbagliata. Sbagliata l’area perché di fatto si tratta di un imbuto per la circolazione delle auto, dei camion delle giostre e quindi, al contrario di ciò che sostiene la Giunta, la 'sicurezza' non è assolutamente garantita". Il Movimento 5 Stelle di Vasto critica la location delle giostre scelta dall'amministrazione comunale per le feste patronali di San Michele Arcangelo.



"Incomprensibile è, inoltre, la scelta di spostare il luna park a Vasto Marina per consentire di allungare la stagione estiva a quegli operatori che, nel corso della scorsa stagione estiva, per mille ragioni, hanno sofferto del calo di presenze (vedi terremoto e condizioni avverse del meteo); è certamente corretto provare a dar loro una mano, ascoltarli e condividere con loro la scelta ma allora, non sarebbe stato meglio posizionare il luna park in un’area adiacente la zona in cui si trovano le attività commerciali?



L’area accanto alla rotonda di Vasto Marina, già usata in estate per manifestazioni come lo street food o i concerti non sarebbe stata più adatta? Avrebbe consentito a tutte le attività che si affacciano in quell’area davvero di fare incassi. Bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, giornalai, tabaccherie sono per la gran parte concentrate lì. Tanto - sottolineano i Cinque Stelle - la bella pavimentazione è già andata.



Inoltre quell’area si apre in tutte le direzioni per eventuali fughe in caso di problemi di ordine pubblico, come la zona “aeroporto, il nome che i vastesi da decenni hanno dato all'area parcheggi di lungomare Duca degli Abruzzi, "o la zona antistante La Bagnante. Davvero si fatica a capire quale logica c’è stata dietro nel posizionare le giostre accanto alla vecchia stazione, dietro la Ford. Forse si voleva richiamare alla memoria tutte le promesse fatte sul recupero della stazione in campagna elettorale da parte dei nostri amministratori del Pd? Forse si sentiva il bisogno da parte del nostro

sindaco Menna di farci vedere in che stato di indecenza e degrado quell’area viene tenuta?".



Secondo il Movimento 5 Stelle, "sarebbe carina quanto opportuna l’idea di offrire almeno un giro di giostra a chi prenderà il mezzo pubblico per raggiungere il Luna Park. Non c’è che dire, una scelta decisamente (poco) intelligente, come il semaforo che inesorabilmente ci attenderà all’incrocio".

In questi giorni, l'amministrazione ha comunicato, tramite i manifesti del programma delle manifestazioni, l'istituzione di un servizio navetta gratuita dal 27 al 30 settembre, dalle 19 a mezzanotte, per collegare piazza Fiume con piazza Verdi e via Roma.