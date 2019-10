San Salvo Boxe: Urbano lotta per il titolo mondiale, Alfieri nella cerchia delle World Series

Per la San Salvo Boxe di Domenico Urbano in arrivo una stagione di impegni sportivi cruciali. Da una parte per l’appunto Urbano - unico pugile della provincia di Chieti a vincere un titolo tra i professionisti e promotore della maggior parte degli eventi Boxe del vastese degli ultimi anni - salirà sul ring probabilmente l’1 dicembre per lottare per il titolo mondiale leggero (WBU) in Germania.

Dall’altra invece un prodotto illustre della scuola Urbano: stiamo parlando di Luigi Alfieri, un giovane di grande prospettiva, unico élite del vastese ad essere campione italiano nel 2012 e guanto d’oro nel 2015, attualmente fiore all’occhiello della boxe abruzzese. Questi successi l’hanno portato ad entrare nella cerchia delle World Series e si prepara ad essere scelto per una competizione che l’occuperebbe a livello internazionale.

Presto Alfieri debutterà tra i professionisti: per lui in preparazione o un incontro a Malta o nel sottoclou di Urbano in Germania.