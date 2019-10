Lanterne in volo per salutare Emiliana. Domani il rientro dei due giovani, giovedì i funerali

FUNERALI - Si terranno giovedì 27 settembrei funerali di Emiliana Colitto e Marco Forlano. Alle 10.30 ci sarà l'ultimo saluto per il giovane di Fresagrandinaria nella chiesa del Santissimo Salvatore; alle 15.30, invece, la comunità sansalvese si stringerà per il funerale della 23enne nella chiesa della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo alla marina.

IL RICORDO DEGLI AMICI - Un lancio di lanterne al tramonto per ricordare l'amica andata via troppo presto. Gli amici di Emiliana Colitto hanno salutato così la 23enne di San Salvo deceduta dopo l'incidente nella notte tra il 20 e il 21 settembre nel quale ha perso la vita anche Marco Forlano, 29enne di Fresagrandinaria.

Nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, gli amici di sempre di Emiliana si sono incontrati nel tratto di spiaggia davanti lo stabilimento balneare della famiglia della giovane, "Le Marinelle" lasciando volare alcune lanterne con un semplice pensiero "Ciao Emi". Qui la ragazza ha passato anche l'estate appena terminata dando una mano nell'attività dei suoi genitori e facendosi apprezzare per la sua gentilezza e cortesia.

"Lei ha sempre voluto l'unione e noi cercheremo di rimanere uniti", ci dicono i suoi amici presenti sulla battigia.

Le autopsie erano in programma per questa mattina al "Niguarda" di Milano; ora si attende solo l'autorizzazione da parte della magistratura al trasferimento delle salme. Il rientro è atteso dalle due comunità per abbracciare un'ultima volta due amici andati via troppo presto.

Questa mattina il consiglio comunale di San Salvo ha osservuto un minuto di silenzio in ricordo delle due giovani vittime.