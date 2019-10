La Vastese Inn Bike conquista per la 3ª volta la vittoria nel circuito "Sulle orme dei Sanniti"

Domenica scorsa, con la 2ª XC della Lecceta, si è concluso il campionato MTB per il team Vastese Inn Bike Mediolanum. È stata una stagione dura ma ricca di soddisfazioni culminata, lo scorso settembre, in occasione della gara di San Bartolomeo in Galdo (BN), con la vittoria della classifica generale nel circuito Sulle orme dei Sanniti. Per tutte le gare c'è stato un testa a testa tra la società del presidente Nicola Jasci e la Ciclistica L'Aquila. "Sono davero degli ossi duri - commenta Jasci - e degli splendidi avversari con cui è un piacere sfidarsi ogni domenica". Alla fine, però, a trionfare sono stati i bikers del Vastese, che per la terza volta conquistano il trofeo.

"Quella chiusa - aggiunge Jasci - è stata una stagione piena di gioie e dolori, maglie assegnate, vittorie, risultati raggiunti, ma anche diversi infortunati durante le gare. Fa parte della mountain bike, torneranno nella stagione 2019 ancora più forti di prima. Adesso siamo già a lavoro per ripreparare la nuova stagione, lavorando su prossimi ingaggi ed il programma eventi per il prossimo anno 2019. Nel mese di novembre 2018 la chiusura iscrizioni per il prossimo anno".