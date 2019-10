In piazza per promuovere la donazione delle cellule staminali emopoietiche

E' stato un successo, sabato scorso, il tradizionale appuntamento di settembre a favore della donazione delle cellule staminali emopoietiche. A Vasto, come in altre 180 città della penisola, è stata lanciata la campagna informativa e di sensibilizzazione.



"Per diventare potenziali donatori e iscriversi al registro è sufficiente avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, pesare più di 50 kg, essere in buona salute e sottoporsi al prelievo di un campione salivare o venoso", spiega la responsabile della sezione Admo di Vasto, Antonietta Cirulli. "In pochi anni, grazie alla costante sensibilizzazione nelle piazze e nelle scuole, la nostra sezione ha raggiunto il numero di oltre 550 iscritti e 5 donatrici effettive che hanno salvato 5 malati di leucemia con il trapianto delle loro cellule staminali.

La donazione è completamente indolore, viene effettuata tramite aferesi del sangue, ma, purtroppo, molti ancora confondono il midollo osseo con il midollo spinale.Ringrazio di cuore le altre associazioni che ci sostengono sempre in questa iniziativa, l’Associazione Ricoclaun che nel pomeriggio ha intrattenuto i bambini, l’Avis Comunale Vasto, l’Aido e il Lions Club Vasto Host che ha eseguito il controllo gratuito della vista".