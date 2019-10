Dolore a Palmoli per la scomparsa di Gina Bolognese, il cordoglio del Milan Club

Dolore nella comunità palmolese e in quella di San Salvo (dove da tanti anni la famiglia Nero ha un'attività commerciale) per la scomparsa a 69 anni di Gina Bolognese.

Gina era anche impegnata nel Milan Club di Palmoli che esprime la sua vicinanza ai familiari: "Esprimiamo le condoglianze alla famiglia Nero per la perdita della cara Gina, pilastro del nostro Milan Club per anni. Ci stringiamo al dolore del marito Giuseppe, dei figli Angelica e Francesco e di tutti i familiari. Eravamo molto legati a Gina, per noi era un punto di riferimento. La porteremo sempre nel cuore".